Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

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Почему россияне больше не смогут использовать Ту-95 или Ту-22

До этих атак у россиян было 54 Ту-22М3 и 58 Ту-95М. Журналисты отметили: не ясно, сколько из них были в рабочем состоянии. Но в России больше не выпускают Ту-95МС или Ту-22М3.

Заметьте! Ранее были данные, что враг модернизирует старые самолеты Ту и и собирается строить новые.

Поражение аэродромов в глубоком тылу России в СМИ назвали украинской программой глубокого удара. Атака 1 июня – значительная победа этой программы.

Очевидно, что потеря десятков стратегических самолетов серьезно подорвет российскую военную мощь.

В Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне (RUSI) говорят: украинские спецслужбы нанесли сильнейший удар за всю войну по российскому флоту бомбардировщиков дальней авиации.