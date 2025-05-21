Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dallas Park.

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Сколько новых "тушек" будет в России и когда

Россия производит около 1000 единиц стратегических ракет в год, инвестируя в это миллиарды долларов. Но сами ракетоносители – самолеты Ту – сошли с конвейера между 1983 и 1993 годами. Ни один из них пока не может нести полное вооружение.

Впрочем, конце марта российское минобороны утвердило и полностью профинансировало капитальный ремонт 6 дополнительных бомбардировщиков Ту95МС. Контракт на более 270 миллионов долларов заключили с 360 авиаремонтным заводом в Рязани и Авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева в Таганроге.

Между тем на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, главном производственном центре самолетов Туполева, портфель заказов включает 7 новых и ремонтных заказов на сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160, а также 2 модернизации Ту-22М. Конкретные планера в программе Ту-160 имеют серийные номера 705, 801, 401, 703, 804, 904 и 905, в то время как программа Ту-22М охватывает планера 8301 и 9205. Среди этих самолетов четыре Ту-160 уже находятся на глубокой стадии модернизации, завершение которой запланировано на 2026 год,

– говорится в расследовании.

А в Казани собирают единственный прототип футуристического российского ПАК ДА ("Перспективный авиационный комплекс дальней авиации"). Он скрывается под кодовым названием "Изделие 80". За несколько лет оккупанты смогут завершить этот прототип "летающего крыла".

В середине мая завод посетила делегация во главе с исполнительным директором. Она осмотрела все стратегические бомбардировщики и оценила готовность каждого планера.

Таким образом, в течение следующих нескольких лет флот стратегических бомбардировщиков России может вырасти почти на два десятка исправных самолетов. А это означает залповый потенциал до более 100 ракет дальнего радиуса действия. Все это может полететь на страны НАТО уже в 2027-м или до 2029 года.