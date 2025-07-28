Я більше не збираюся з ним говорити, – Трамп про телефонні дзвінки з Путіним

Дональд Трамп висловився про телефонні розмови з Володимиром Путіним. Президент США наголосив, що більше не збирається говорити з російським президентом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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Що сказав Трамп про дзвінки Путіну?

Дональд Трамп заявив, що вже розмовляв із Володимиром Путіним багато разів. І весь час йому здавалося, що після дзвінків буде шлях до миру, але цього так і не сталося.

А потім я казав: забудьте про це. І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається. Мені це не подобається,

– зазначив президент США.

Трамп зауважив, що він уже не зацікавлений у розмовах із російським диктатором. За словами глави Білого дому, Путін під час розмови завжди "приємний та ставиться з повагою", проте вже наступної ночі після цього масовано бомбардує українські міста ракетами, через що помирають люди.

Водночас американський лідер казав, що завжди мав "гарні взаємини з Путіним та ладнав з ним", і думав, що зможе розв'язати всі питання з ним шляхом переговорів. Але цього не сталося, тож Дональд Трамп "розчарований цим".