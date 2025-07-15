Зеленський не повинен націлюватись на Москву, – Трамп

Дональд Трамп відповів на інформацію ЗМІ, які писали, що він нібито просив Володимира Зеленського вдарити по Москві. Американський лідер заявив, що український президент не повинен націлюватися на столицю Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що сказав Трамп про удари України по Москві?

Президент США Дональд Трамп 15 липня заявив, що його український колега Володимир Зеленський "не повинен" атакувати столицю країни-агресора Москву.

Окрім того, американський лідер сказав, що не перебуває "ні на чиєму боці" у війні. Глава Білого дому наголосив, що просто хоче зупинити вбивства.

Водночас Трамп заявив, що "ми побачимо, що станеться з Путіним".

Раніше журналісти FT написали матеріал, де зазначили, що Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським 4 липня нібито закликав Україну посилити удари по території Росії. Видання писало, що американський лідер буцімто навіть питав Володимира Зеленського, чи зможе той завдати удару по Москві, якщо США нададуть Києву далекобійну зброю.

Пізніше у Білому домі спростували заяви ЗМІ, зазначивши, що слова американського президента було вирвано з контексту. Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що Дональд Трамп лише ставив запитання, а не закликав до подальших вбивств.