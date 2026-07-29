Геополітика Америка Я хотів би, щоб Зеленський закінчив війну, – Трамп
29 липня, 22:59
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Оновлено - 23:21, 29 липня

Я хотів би, щоб Зеленський закінчив війну, – Трамп

Софія Рожик

Трамп заявив, що "було добре" закінчити війну. Він зазначив, що Зеленський "займається своєю справою".

Про це він сказав 29 липня, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі.

Що сказав Трамп?

Дональд Трамп заявив, що хотів, щоб Володимир Зеленський закінчив війну, і, на його думку, це "дуже просто". 

Я хотів би, щоб Зеленський закінчив війну. Я ладнаю з обома. Я ладнаю з президентом Путіним, я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, довести її до кінця,
– зазначив американський президент.

Насамкінець він знову повторив, що "25 000 людей загинули минулого місяця" на війні.

Нагадаємо, що 28 липня Зеленський зустрічався з Трампом. Під час зустрічі вони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot, а також інші ідеї, які можуть допомогти Україні.

У Білому домі заявили, що розмова лідерів була позитивною та продуктивною.

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