Я хотів би, щоб Зеленський закінчив війну, – Трамп

Трамп заявив, що "було добре" закінчити війну. Він зазначив, що Зеленський "займається своєю справою".

Про це він сказав 29 липня, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі.

Що сказав Трамп?

Дональд Трамп заявив, що хотів, щоб Володимир Зеленський закінчив війну, і, на його думку, це "дуже просто".

Я хотів би, щоб Зеленський закінчив війну. Я ладнаю з обома. Я ладнаю з президентом Путіним, я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, довести її до кінця,

– зазначив американський президент.

Насамкінець він знову повторив, що "25 000 людей загинули минулого місяця" на війні.

Нагадаємо, що 28 липня Зеленський зустрічався з Трампом. Під час зустрічі вони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot, а також інші ідеї, які можуть допомогти Україні.

У Білому домі заявили, що розмова лідерів була позитивною та продуктивною.