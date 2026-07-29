Об этом он заявил 29 июля, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Что сказал Трамп?
Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Владимир Зеленский положил конец войне, и, по его мнению, это "очень просто".
Я хотел бы, чтобы Зеленский положил конец войне. Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным, я лажу с президентом Зеленским. Как я ему сказал, я хочу положить конец войне, довести ее до конца,
– отметил американский президент.
В заключение он вновь повторил, что "25 000 человек погибли в прошлом месяце" на войне.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Напомним, что 28 июля Зеленский встречался с Трампом. В ходе встречи они обсудили лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot, а также другие идеи, которые могут помочь Украине.
В Белом доме заявили, что беседа лидеров была позитивной и продуктивной.