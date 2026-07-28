Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.
Что сказали в Белом доме по поводу встречи Трампа и Зеленского?
Президент Трамп завершил свои встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром (Израиля – 24 Канал) Нетаньяху. Обе встречи были положительными и продуктивными!
– написала представитель администрации президента США.
Напомним, Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты прибыл в Белый дом после 16 часов по киевскому времени. По данным СМИ, разговор президентов Украины и США длился около часа .
Владимир Зеленский, комментируя встречу с Трампом, отметил, что разговор был хорошим . Украинский лидер подчеркнул, что обсудил с президентом США лицензии на производство перехватчиков Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь Украине.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Следует отметить, что, кроме встречи с главой Белого дома, Зеленский также планирует посетить церемонию прощания с умершим 11 июля американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.