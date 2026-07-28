Как проходит визит украинского лидера, с кем он встречается и каких результатов удалось достичь в ходе переговоров с партнерами, собирает 24 Канал .

Визит Зеленского в США: детали

08:29, 28 июля

Зеленский уже в США

Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Соединенные Штаты.

У него запланированы встречи с Дональдом Трампом, его командой и партнерами.

Приоритет номер один – это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе,
– добавил украинский лидер.

Также он заявил, что от имени Украины почтит память Линдси Грэма.

08:15, 28 июля

Планируется, что главными темами визита станут оборонное сотрудничество, возможное производство ракет для Patriot в Украине и законопроект Грэм-Блюменталь об усилении санкций против России и покупателей ее энергоносителей.

В конце Зеленский посетит Конгресс, где встретится с законодателями США. Они как раз работают над санкционным законопроектом.

08:02, 28 июля

Встреча Зеленского и Трампа

По расписанию президента США Дональда Трампа известно, что его встреча с Зеленским начнется в 16:30 по киевскому времени. Состоится она в Овальном кабинете в присутствии только ограниченного круга аккредитованных СМИ.

Через полтора часа Трамп встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Затем все посетят церемонию прощания с умершим сенатором Линдси Грэмом.