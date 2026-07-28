08:15, 28 июля

Планируется, что главными темами визита станут оборонное сотрудничество, возможное производство ракет для Patriot в Украине и законопроект Грэм-Блюменталь об усилении санкций против России и покупателей ее энергоносителей.

В конце Зеленский посетит Конгресс, где встретится с законодателями США. Они как раз работают над санкционным законопроектом.