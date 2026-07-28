Як проходить візит українського лідера, з ким він зустрічається та яких результатів вдалось досягнути у ході перемовин з партнерами, збирає 24 Канал.
Візит Зеленського до США: деталі
Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Сполучених Штатів. У нього заплановані зустрічі з Дональдом Трампом, його командою і партнерами. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче, Також він заявив, що від імені України вшанує пам'ять Ліндсі Грема. Планується, що головними темами візиту стануть оборонна співпраця, можливе виробництво ракет для Patriot в Україні та законопроєкт Грема-Блюменталя про посилення санкцій проти Росії та покупців її енергоносіїв. Насамкінець Зеленський відвідає Конгрес, де зустрінеться із законодавцями США. Вони якраз працюють над санкційним законопроєктом. З розкладу президента США Дональда Трампа відомо, що його зустріч із Зеленським розпочнеться о 16:30 за київським часом. Відбудеться вона в Овальному кабінеті у присутності лише обмеженого кола акредитованих ЗМІ. За півтори години Трамп зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Опісля усі відвідають церемонію прощання із померлим сенатором Ліндсі Гремом.
Зеленський вже у США
– додав український лідер.
Зустріч Зеленського і Трампа
Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Сполучених Штатів.
У нього заплановані зустрічі з Дональдом Трампом, його командою і партнерами.
Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче,
Також він заявив, що від імені України вшанує пам'ять Ліндсі Грема.
Планується, що головними темами візиту стануть оборонна співпраця, можливе виробництво ракет для Patriot в Україні та законопроєкт Грема-Блюменталя про посилення санкцій проти Росії та покупців її енергоносіїв.
Насамкінець Зеленський відвідає Конгрес, де зустрінеться із законодавцями США. Вони якраз працюють над санкційним законопроєктом.
З розкладу президента США Дональда Трампа відомо, що його зустріч із Зеленським розпочнеться о 16:30 за київським часом. Відбудеться вона в Овальному кабінеті у присутності лише обмеженого кола акредитованих ЗМІ.
За півтори години Трамп зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Опісля усі відвідають церемонію прощання із померлим сенатором Ліндсі Гремом.