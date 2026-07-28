08:15, 28 липня

Планується, що головними темами візиту стануть оборонна співпраця, можливе виробництво ракет для Patriot в Україні та законопроєкт Грема-Блюменталя про посилення санкцій проти Росії та покупців її енергоносіїв.

Насамкінець Зеленський відвідає Конгрес, де зустрінеться із законодавцями США. Вони якраз працюють над санкційним законопроєктом.