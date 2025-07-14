Я кажу дружині про розмову з Путіним, а вона мені – яке місто цього разу обстріляли, – Трамп

Дружина американського президента Меланія Трамп розповідає своєму чоловікові про обстріли українських міст. Зокрема, так вона відреагувала на його останню розмову з Володимиром Путіним.

Про це розповів сам Дональд Трамп на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в понеділок, 14 липня, передає 24 Канал.

Дивіться також В ISW назвали основні причини нещодавніх масштабних ударів Росії по Україні

Що Меланія Трамп говорить чоловікові?

Трамп розповів журналістам, що намагається зупинити Путіна, говорячи з ним. Однак після чергової "чудової розмови" ракети знову летять на Київ.

Я приходжу додому і кажу дружині, що говорив з Путіним, у нас була чудова розмова. Вона каже: "Справді? Ще одне місто обстріляли, тож, розумієш"…

– ділиться президент США.

До слова, Трамп також пригрозив Росії великими тарифами, якщо найближчим часом не буде укладено угоду. "Я дуже незадоволений Росією... Ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І тарифи будуть щонайменше 100%", – сказав американський лідер.