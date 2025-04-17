Я не вважаю його винуватим, – Трамп зробив нову заяву про Зеленського

Кілька днів тому Дональд Трамп фактично звинуватив свого попередника – Джо Байдена – та Володимира Зеленського у тому, що війна в Україні почалася. Тепер американський лідер уточнив свої слова.

Раніше Трамп казав, що, мовляв, "було багато способів запобігти початку війни", але Байден і Зеленський буцімто це не зробили, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію президента США та прем'єрки Італії у Вашингтоні.

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Що сказав Трамп

Політик заявив, що не вважає Зеленського відповідальним за війну в Україні. Однак, він додав, що не радий тому факту, що війна почалася.

"Ця війна, котру ми не починали, не почалася, якби я був президентом. Мільйони людей були б живі, а не мертві. Зруйновані міста були б квітучими", – заявив Трамп.

Трамп розповів, що зараз намагається зупинити Путіна.

Про Зеленського він знову заявив, що йому "не варто було починати» війну проти Росії, яка в багато разів більша за Україну, але при цьому додав: "Я його не звинувачую, але не думаю, що він діяв добре. Я не великий його шанувальник".