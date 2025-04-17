Я не вважаю його винуватим, – Трамп зробив нову заяву про Зеленського
- Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні.
- Трамп зазначив, що війна не почалася б, якби він був президентом.
- Він також сказав, що Зеленському "не варто було починати" війну проти Росії.
Кілька днів тому Дональд Трамп фактично звинуватив свого попередника – Джо Байдена – та Володимира Зеленського у тому, що війна в Україні почалася. Тепер американський лідер уточнив свої слова.
Раніше Трамп казав, що, мовляв, "було багато способів запобігти початку війни", але Байден і Зеленський буцімто це не зробили, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію президента США та прем'єрки Італії у Вашингтоні.
Дивіться також Частина гарантій безпеки: Зеленський прокоментував готовність США продати Україні Patriot
Що сказав Трамп
Політик заявив, що не вважає Зеленського відповідальним за війну в Україні. Однак, він додав, що не радий тому факту, що війна почалася.
"Ця війна, котру ми не починали, не почалася, якби я був президентом. Мільйони людей були б живі, а не мертві. Зруйновані міста були б квітучими", – заявив Трамп.
Трамп розповів, що зараз намагається зупинити Путіна.
Про Зеленського він знову заявив, що йому "не варто було починати» війну проти Росії, яка в багато разів більша за Україну, але при цьому додав: "Я його не звинувачую, але не думаю, що він діяв добре. Я не великий його шанувальник".