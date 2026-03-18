"Готуємось до ядерної катастрофи": у ВООЗ прокоментували загострення війни в Ірані

ВООЗ готується до можливого ядерного інциденту через загострення війни між США, Ізраїлем та Іраном. Найбільше організацію непокоїть ядерна катастрофа, наслідки якої будуть більш ніж масштабними.

Про це в інтерв'ю Politico заявила регіональна директорка ВООЗ у Східному Середземномор'ї Ханан Балхі.

Як ВООЗ готується до імовірного ядерного інциденту?

Представниця ВООЗ повідомила, що найсерйознішим та найнебезпечнішим сценарієм для організації є ядерний інцидент.

Найгірший сценарій – це ядерний інцидент, і це те, що нас турбує найбільше. Як би ми не готувалися, ніщо не може запобігти шкоді, яка спіткає регіон – і весь світ, якщо це врешті-решт станеться – наслідки відчуватимуться десятиліттями,

– заявила Балхі.

За її словами, співробітники ВООЗ готуються до ядерної катастрофи "у широкому розумінні цього терміну". Мовиться і про напад на ядерний об'єкт, і про застосування ядерної зброї. Однак, Балхі підкреслила, що організація сподівається уникнути такого розвитку подій.

Директорка зауважила, нині на Близькому Сході немає ознак радіоактивного забруднення. Але додала, що підвищення радіації може призвести до миттєвого ураження легень і шкіри, а також підвищити ризик розвитку раку та проблем із психічним здоров'ям.

"Я думаю, що ті, хто читає історію попередніх інцидентів, будь то навмисних чи випадкових, чудово розуміють, про що йдеться, – сказала Балхі.

Крім того, представниця повідомила, що ВООЗ проводить повторні тренінги для своїх співробітників щодо реагування на ядерні інциденти. Під час цих навчань чиновники отримують інструкції з оцінки ризиків для громадського здоров'я та рекомендації для населення щодо заходів безпеки та самозахисту.

