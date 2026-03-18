Зазначається, що Хатіб був знищений у Тегерані через нічний удар ізраїльської армії. Про це повідомляє The Times of Israel.

Які "сюрпризи" обіцяє Ізраїль?

Ісраель Кац наголосив, що інтенсивність ударів по Ірану зростає. За його словами, коаліція США та Ізраїлю перебуває "у розпалі вирішальної перемоги", а також "ніхто в Ірані не має імунітету".

Цього дня очікуються значні сюрпризи на всіх фронтах, які призведуть до ескалації війни, яку ми ведемо проти Ірану та "Хезболли" у Лівані,

– повідомив він під час оцінки ситуації з безпекою.

Посадовець додав, що разом із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу дав дозвіл військовим на ліквідацію інших високопосадовців Ірану без додаткового погодження.

У ЦАХАЛ також заявили про ліквідацію Хатіба. Там зауважили, що Есмаїл Хатіб відіграв значну роль під час нещодавніх протестів по всьому Ірану, включаючи арешти та вбивства протестувальників. Крім того, він керував терористичною діяльністю проти ізраїльтян та американців по всьому світу. Він діяв проти іранських громадян під час протестів Махси Аміні (2022 – 2023).

