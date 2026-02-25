Не може бути використана, – Китай про звинувачення Росії про ядерну зброю "для України"
- Китай заявив, що не має інформації про можливу передачу ядерної зброї Україні від Франції та Великої Британі.
- Пекін наголосив на важливості дотримання міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї.
Китай не володіє інформацією стосовно можливої "передачі" ядерної зброї Україні від Франції та Великої Британії. Раніше подібні звинувачення висунула Росія.
Таку інформацію повідомила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, про це пише Global Times.
Як Китай прокоментував зави про ядерну зброю?
Реагуючи на звинувачення Росії стосовно можливості передачі ядерної зброї або пов'язаного з нею потенціалу Україні від Франції та Великої Британії, речнця китайського відомства зазначила, що "не має відповідної інформації".
Китай принципово завжди наполягав на тому, що ядерна зброя не може бути використана, і ядерна війна не повинна вестись. Міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї повинні бути сумлінно дотримані,
– заявила Мао Нін.
Нагадаємо, до цього російська розвідка заявила, що Велика Британія та Франція нібито планують передати Україні ядерну зброю, приховуючи це під власні розробки України. Кремль пригрозив противникам та закликав до реакції.
Зазначимоч також, що Велика Британія та Франція є єдиними країнами у Європі, які володіють ядерною зброєю. Разом зі США, які мають найбільший потенціал, вони забезпечують ядерне стримування для всього НАТО.
Як реагують на звинувачення Росії?
Президент Володимир Зеленський назвав вищезгадані звинувачення вигадкою. На його думку, у такий спосіб Москва намагається політично тиснути перед майбутніми тристоронніми переговорами про закінчення війни.
Речник британського прем'єра Стармера наголосив, що брехня про ядерні бомби це "очевидна спроба Володимира Путіна відвернути увагу від його жахливих дій в Україні". МЗС України теж назвало заяву абсурдною.
До слова, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи заяву Росії, повідомили, що Москва може використати загрозу радіологічного інциденту в Україні для інформаційного тиску та дискредитації Києва.