Ми не проти, – Естонія готова розмістити у себе ядерну зброю союзників

Естонія може розмістити на своїй території ядерну зброю союзників. Такий розвиток подій можливий, якщо у НАТО визнають подібний крок необхідністю.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє ERR.

Чи можуть розмістити ядерну зброю в Естонії?

Естонський міністр, коментуючи можливі шляхи ядерного стримування, зазначив, що, на його думку, Європі не варто відкидати ідею наднаціонального ядерного стримування НАТО. Він додав, що Естонія готова до такого кроку.

Ми не проти розміщення ядерної зброї на нашій території. У нас немає такої доктрини, яка б виключала це, якщо НАТО вважатиме за необхідне відповідно до наших планів оборони розмістити, наприклад, ядерну зброю і на нашій території,

– наголосив Маргус Тсахкна.

Також він додав, що зовнішня політика Естонії не змінилася – Таллін і надалі має намір тиснути на Росію та підтримувати Україну, територіальна цілісність якої, за його словами, і досі залишається пріоритетом у цьому питанні.

Довідково. Станом на зараз єдиними ядерними державами Європи є Велика Британія та Франція. За оцінками, разом вони мають приблизно 400 боєголовок, тоді як США володіють значно більшим арсеналом.

Як і до чого готується Європа?