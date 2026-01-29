Німеччина може створити ядерну зброю за три роки, – Bild

Німеччина у співпраці з іншими європейськими союзниками повинна озброюватися на тлі очевидного відходу США з континенту. У тому числі Європі потрібен потужний ядерний арсенал стримування.

Про це в інтерв’ю Tagesspiegel заявив ексміністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер.

Дивіться також Ядерний бункер може впасти у море у Британії вже найближчими днями: як так сталося

Коли Німеччина може створити ядерну зброю?

Фішер, посилаючись на уроки історії, наголосив, що Німеччина повинна працювати над ядерною зброєю у співпраці із союзниками.

Як ви можете запобігти нападу на вас агресивного сусіда? Тільки за допомогою сили та стримування. Занадто довго ми чіплялися за ілюзію нібито вічного миру в Європі,

– сказав він.

А також додав, що тепер потрібно компенсувати ці недоліки шляхом швидкого та всебічного переозброєння.

Фішер вважає серйозною помилкою, якби Німеччина розглядала ядерне озброєння як національний виклик.

На його думку, Європа мусить це зробити, бо гарантії безпеки Америки зараз невизначені. Німеччина ніколи більше не повинна діяти самостійно. Їй потрібні європейські партнери.

Коментуючи інтерв’ю Фішера, Bild зауважує, що технічно Німеччина готова до створення ядерної зброї швидше, ніж багато хто думає.

Видання зокрема наводить думку хіміка Райнера Моорманна, який понад три десятиліття досліджував ядерні технології. За його словами, технічно Німеччина "здатна створити атомну бомбу за три роки".

Виробництво ядерної зброї: останні новини