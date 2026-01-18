Бункер звели у 1959 році. Про це пише The Independent, передає 24 Канал.

Що відомо про бункер, що може обвалитися у Британії?

Бункер розташований над пляжем Танстолл у Східному Йоркширі. У часи протистояння наддержав він виконував функцію спостережного пункту на випадок ядерного удару, однак у 1990-х роках його вивели з експлуатації.

Історик-аматор Дейві Робінсон, який документує нинішній стан об’єкта, зазначає, що конструкція перебуває у критичному стані. За його словами, бункер фактично висить над розмитим урвищем, адже берегова лінія майже зникла, і споруда може зірватися в море вже найближчими днями.

Місцева влада наголосила, що не має юридичних зобов’язань щодо цієї будівлі, оскільки вона розміщена на приватній території. Водночас жителів і туристів закликали триматися подалі від небезпечної ділянки узбережжя.

