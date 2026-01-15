Острів, що продається, розташований на неймовірно мальовничій, просто-таки ідилічній ділянці. Що цікаво, для того, аби дістатися до нього, навіть не потрібний човен – адже в період відпливу до нього можна дійти пішки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, потенційним покупцям все ж винесли серйозне попередження.

Що відомо про британський острів Ейлін-а-Шапюй?

Острів Коня розташований у неймовірно красивій ділянці та коштує відносно недорого – втім, агенти з нерухомості видали серйозне попередження для усіх потенційних власників.

Доступ до Ейлін-а-Шапюї через швидку зміну припливів становить значну загрозу для здоров'я та безпеки. Відповідно, туристам, які відвідують Ейлін-а-Шапюї, слід робити це з особливою обережністю та повністю на свій страх і ризик,

– повідомили вони.

Острів розташований неподалік від півострова Кнапдейл у Шотландському високогір'ї. Також поряд розташований кляж Кілморі, і з нього відкривається неймовірний панорамний вид на материк та острови Юра та Айла. Під час відпливу до острова можна дістатися пішки, а в інший час – на човні, пише Mirror.

Поряд з островом також розміщені три маленькі та чарівні села з невеликою гаванню та якірною стоянкою. Влітку канал біля селищ – це неймовірне видовище з човнами, що долають шлях, аби зайти до внутрішніх озер. Втім, сам острів кам'янистий та порожній.

До слова, це далеко не перший острів у Шотландії, що виставили на продаж. Не так давно, 2025 року, острів Шуна, на якому розташовані замок та кілька котеджів для відпочинку, продали за 5,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Що ще варто знати туристам?