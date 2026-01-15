Продаваемый, остров, расположен на невероятно живописном, просто-таки идиллическом участке. Что интересно, для того, чтобы добраться до него, даже не нужна лодка – ведь в период отлива к нему можно дойти пешком, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, потенциальным покупателям все же вынесли серьезное предупреждение.

Что известно о британском острове Эйлин-а-Шапюй?

Остров Лошади расположен в невероятно красивом участке и стоит относительно недорого – впрочем, агенты по недвижимости выдали серьезное предупреждение для всех потенциальных владельцев.

Доступ к Эйлин-а-Шапюи из-за быстрой смены приливов представляет значительную угрозу для здоровья и безопасности. Соответственно, туристам, которые посещают Эйлин-а-Шапюи, следует делать это с особой осторожностью и полностью на свой страх и риск,

– сообщили они.

Остров расположен неподалеку от полуострова Кнапдейл в Шотландском высокогорье. Также рядом расположен кляж Килмори, и с него открывается невероятный панорамный вид на материк и острова Юра и Айла. Во время отлива до острова можно добраться пешком, а в другое время – на лодке, пишет Mirror.

Рядом с островом также размещены три маленькие и очаровательные деревни с небольшой гаванью и якорной стоянкой. Летом канал возле поселков – это невероятное зрелище с лодками, что преодолевают путь, чтобы зайти к внутренним озерам. Впрочем, сам остров каменистый и пустой.

К слову, это далеко не первый остров в Шотландии, что выставили на продажу. Не так давно, 2025 года, остров Шуна, на котором расположены замок и несколько коттеджей для отдыха, продали за 5,5 миллиона фунтов стерлингов.

Что еще стоит знать туристам?