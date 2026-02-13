Європа може повернутися до ядерної зброї вперше з кінця Холодної війни, – Bloomberg

Європейські держави вперше за десятиліття повернулися до обговорень власного ядерного стримування. Поштовхом стали сумніви щодо гарантій безпеки з боку США та загроза з боку Росії.

Ідея передбачає як розширення "ядерної парасольки" Франції, так і потенційний розвиток власних оборонних можливостей окремих країн. Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про задуми Європи?

Європейські столиці почали серйозно обговорювати варіанти створення власної ядерної системи стримування – вперше з часів завершення Холодної війни.

За даними Bloomberg, дискусії активізувалися через "кризу довіри" до США та зростання загроз безпеці на континенті.

Йдеться не лише про розробку нових озброєнь, а й про створення повноцінної системи стримування – від політичних рішень до військових можливостей.

Уперше за десятиліття в Європі відкрито обговорюють, як сформувати власний ядерний потенціал без повної залежності від США.

Які європейські країни вже мають "ядерку"?

Наразі єдиними ядерними державами Європи залишаються Велика Британія та Франція. За оцінками, разом вони мають приблизно 400 боєголовок, тоді як США володіють значно більшим арсеналом.

Франція при цьому зберігає повний цикл виробництва ядерних боєголовок, тоді як Велика Британія частково залежить від технологій і постачання США. Саме Париж може відіграти ключову роль у створенні нової системи європейського ядерного стримування.

За інформацією джерел, президент Франції Еммануель Макрон може запропонувати іншим країнам Європи розширення французької "ядерної парасольки". Це означало б гарантії захисту союзників без створення нових ядерних арсеналів.

Інший варіант – розвиток власних можливостей окремими державами. Але це потребуватиме колосальних фінансових ресурсів, технологій збагачення урану та потенційно суперечитиме міжнародним договорам про нерозповсюдження ядерної зброї.

Якщо Європа реально піде шляхом розвитку власного ядерного стримування, це може змінити баланс сил у світі та поставити під питання існуючу систему нерозповсюдження ядерної зброї. Дискусії поки що перебувають на початковому етапі, однак сам факт їх появи свідчить про серйозні зміни в глобальній безпековій архітектурі.

