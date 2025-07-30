Дональд Трамп повторив свої слова про те, що добре говорить із Путіним, а потім той обстрілює українські міста. Меланія Трамп добре знає, що відбувається.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Pod Force One.

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Як Меланія Трамп ставиться до Путіна?

За словами президента США, перша леді в курсі новин.

Ми знаємо Путіна, і він їй подобається,

– сказав Трамп.

Але додав, що розчарувався в главі Кремля.

Вона сказала: "Це дуже погано. Вони щойно розбомбили Київ". А я якраз розмовляв з ним того дня. І я приходжу додому і дізнаюся, що по всіх вулицях лежать мертві люди. Тож це була важка ситуація. Я розчарувався в ньому, чесно кажучи,

– висловився Трамп.

Після його розмов з Путіним "траплялися дуже погані речі", тож лідер Сполучених Штатів скоротив дедлайн із 50 до 10 днів. Утім, росіяни не поспішають виконувати вимоги.

Цікаво, що не всі вважають саме Меланію Трамп причетною до зміни позиції президента. Це може бути інша людина.