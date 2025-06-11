Це ганьба для США, – республіканець жорстко розкритикував дії Трампа щодо Росії

Дії Дональда Трампа щодо війни в Україні виглядають неоднозначно. Відсутність чіткої підтримки країни, що бореться за незалежність, непокоїть частину американців.

Член Республіканської партії Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу заявив, що сумнівне посередництво Дональда Трампа у війні Росії проти України є принизливим для американців. Особливо – для емігрантів, які обрали цю країну за те, що вона завжди боролася за надання допомоги народам, що прагнуть свободи й незалежності.

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Політична нерішучість Трампа йому шкодить

Таким народом нині є українці.

"Ось це "посередництво" сьогодні обертається проти самого Трампа – принизливо, образливо. Владімір Путін постійно плює йому в обличчя. Ось вам і посередництво. До чого воно призвело? До ганьби! Коли Трамп раптом заявляє: "Ой, якщо ні про що не домовляться – я махну рукою, відійду вбік", – сказав Борис Пінкус.

Він додав, що Владімір Путін не хотів би, щоб Трамп вийшов із цієї угоди. Російському диктатору дуже подобається, що Трамп йому підігрує.

Він пояснив, що американський народ не дозволить згорнути підтримку України. 54% американців, а також дві третини сенаторів і конгресменів – за допомогу Україні, за санкції проти Росії та за надання Україні зброї.

Я б взагалі хотів, щоб Трамп, осоромлений, вийшов із цієї угоди. Щоб сказав: "Усе. Мені не потрібна така угода. Я бачу, хто винен. Я бачу, хто чинить це на українській землі. Я повністю на боці жертви – на боці України". Так має бути,

– сказав Пінкус.

Він додав, що німецький канцлер Фрідріх Мерц, на відміну від інших лідерів європейських країн, що побували в Овальному кабінеті за останні 2 – 3 місяці, єдиний говорив чітко про позицію Європи та ставлення до Росії. Мерц зазначав: агресор – це Путін, а жертва – це Україна. Його популярність у США зросла після його виступу. У США він набрав 68% підтримки – саме завдяки своїй чіткій позиції щодо України.

Він додав, що становище Трампа сьогодні складне – як зовні, за межами США, так і всередині країни. Ситуація в Лос-Анджелесі – вони створюють новий головний біль. Він має якомога швидше показати виборцям, що вони не дарма за нього голосували, хоча б розпочавши надавати допомогу Україні.