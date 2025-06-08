Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що вони можуть домовитись про військову допомогу. Це буде вигідно і Німеччині, і США.

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Що може дати Україні зустріч Мерца і Трампа

Під час зустрічі Мерц міг проговорити, що Європа готова розглянути можливість спільного з США виробництва зброї для України. Або ж те, що Європа готова купувати для нашої країни зброю.

Якщо про спільне – це виробництво Patriot в Німеччині. Якщо про викуп – це про балістику. Такий крок був би переможний для Мерца і зіграти в плюс для Трампа,

– наголосив Саакян.

Політолог зазначив, що Мерц не є союзником Трампа в розумінні президента США, а навпаки. Білий дім робив усе, щоб той не став канцлером. Саме тому їхня зустріч не є розмовою двох друзів чи ідеологічних соратників.

Мерц є центристським політиком класичної німецької школи. Він самостійно і послідовно пройшов усі сходинки бізнесу та політики, щоб сісти в крісло канцлера. Тим часом Трамп успадкував свій бізнес від батька, будував свою політичну кар'єру за допомогою махінацій і прийшов у Білий дім як популіст.

"Все ж Німеччина є серйозним економічним об'єктом, а Трампу великі цифри зрозумілі. Іронії та пікантності додає й те, що Трамп є етнічним німцем", – сказав він.

Саакян додав, що Мерцу потрібно демонструвати, що Німеччина та США мають хороші відносини, водночас Трамп не має наміру "наїжджати" на канцлера.

До слова, Мерц заявив, що Трамп є ключовою особою, здатною зупинити війну Росії проти України. Канцлер також підкреслив, що Німеччина стоїть на боці України й намагається посилити її здатність протистояти російській агресії.