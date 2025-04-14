"Перевернути шахову дошку": навіщо Трамп ввів тарифи проти Китаю

США тиснуть на Китай і намагаються спровокувати економічну кризу. Втім, ймовірно, китайська влада заздалегідь готувалася до таких кроків з боку Трампа.

Політолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу зазначив, що Китай завжди був нестабільним. Попри те, що світ сприймає Китай як стабільну державу, лише останні 50 років китайська економіка демонструє відносну стабільність. Саме тому, на його думку, США намагаються спровокувати економічну кризу в Китаї.

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Наприклад, у XIX столітті, коли до Китаю прибули європейці, вони мали кращу зброю та технології. Хоча саме китайці винайшли годинник, порох, паперові гроші й порцеляну.

Але чомусь модернізувати ці винаходи змогли європейці. І вже в XIX столітті вони приїхали до Китаю з точними механічними годинниками, тоді як у китайців ще були старі моделі, яким понад тисячу років,

– сказав Тарас Загородній.

Він додав, що Китай чинить опір політиці США. Політолог упевнений: китайці готувалися до таких дій з боку Сполучених Штатів, але чи вдасться їм вистояти – наразі незрозуміло.

Який головний недолік капіталізму

"Ситуація зараз мені нагадує період перед Першою світовою війною, коли зіткнулися інтереси Німецької імперії, яка боролася за ринки збуту з колоніальними імперіями – передусім французькою та британською. Це була одна з передумов тієї війни," – зазначив Загородній.

Він також зауважив, що капіталізм завжди виробляє більше продукції, ніж може поглинути економіка. Особливо це відчутно, коли багатство зосереджене в руках обмеженого кола осіб. Це – так звана теорія обмеженого попиту, яку згодом використав Франклін Рузвельт, щоб вивести США з Великої депресії.

Важливо! Велика депресія – найбільша економічна криза в світі. Вона призвела до руйнівних наслідків. Впродовж 4 років проникла у сфери промисловості, сільського господарства й торгівлі та змінила культуру, зовнішню і внутрішню політики держав.

Тоді американці усвідомили: концентрація багатств у 5% населення не сприяє сталому розвитку. Саме тому вони зробили ставку на розвиток середнього класу, аби люди мали гроші й могли купувати продукцію, яку виробляють великі компанії.

"Зараз склалася ситуація, коли за нинішнього рівня технологій неможливе одночасне існування двох потужних середніх класів – китайського та американського. Виживе або один, або інший. Саме тому політика Трампа полягала в тому, щоб, користуючись збереженою гегемонією США, передусім у військовій сфері, "перевернути шахову дошку" й повернути світове лідерство. Є велика ймовірність, що їм це вдасться", – зазначив політолог.

Тарас Загородній також підкреслив: за таких обставин невідомо, як поводитиметься Китай. Враховуючи історію країни, там можуть розпочатися масові заворушення, адже громадянські війни та періоди нестабільності в історії Китаю – явище не рідкісне. І китайська влада це добре розуміє, саме тому вона утримує такий жорсткий контроль над населенням.