Якщо одна зі сторін буде перешкоджати миру, ми відмовимося від участі в перемовинах, – Трамп
- Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з переговорів щодо мирної угоди у війні Росії проти України, якщо одна зі сторін "ускладнить процес".
- Президент не уточнив, чи продовжать США надавати військову допомогу Україні, якщо перемовини зірвуться.
У п'ятницю, 18 квітня, Дональд Трамп прокоментував майбутню мирну угоду у війні Росії проти України. США можуть вийти з переговорів, якщо одна зі сторін "ускладнить процес".
Американська адміністрація прагне якомога швидше "з цим розібратися". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.
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Трамп проти затягування мирного процесу
Трамп висловився щодо попередньої заяви свого державного секретаря Марко Рубіо. США нібито очікують прогресу щодо досягнення миру в Україні протягом декількох днів.
Якщо з певної причини одна зі сторін створюватиме серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", і відмовимося від усього. Але, сподіваємось, до цього не дійде,
– зазначив американський президент.
Однак він не конкретизував, чи надаватимуть США Україні військову допомогу, якщо перемовини зірвуться.