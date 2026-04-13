Якщо Путін подзвонить: Петер Мадяр розповів, що би сказав диктатору
- Петер Мадяр заявив, що готовий говорити з Путіним, якщо той зателефонує, та закликати його припинити війну.
- Раніше Мадяр висловив готовність до "прагматичної співпраці" з Росією, зокрема в енергетиці.
Петер Мадяр після перемоги на виборах в Угорщині 12 квітня проводить пресконференцію. Він торкається важливих тем, у тому числі майбутніх відносин з Росією.
Про це лідер опозиції сказав під час пресконференції. До оголошення результатів виборів в Угорщині та ще декілька тижнів опісля партія "Тиса" ще перебуває в опозиції, а "Фідес" – при владі.
Що Петер Мадяр сказав би Путіну?
Політик наголосив, що розмова малоімовірна, та все ж може відбутися.
Якщо Володимир Путін подзвонить мені, я візьму слухавку. Не думаю, що це станеться. Я не буду дзвонити йому сам, але якщо ми все-таки поговоримо, я можу попросити його припинити вбивства зараз, після чотирьох років, і закінчити цю війну, яка не має сенсу з їхньої точки зору, адже десятки тисяч росіян втратили своє життя,
– сказав він.
Петер Мадяр додав: навряд чи Путін вирішить закінчити війну за його порадою.
"Я дуже сподіваюся, що його змусять це зробити незалежно від цього", – завершив глава партії "Тиса".
Зверніть увагу! Петер Мадяр також заявив, що готовий до "прагматичної співпраці" з Росією. Мова про енергетичні ресурси. "Ми завжди будемо закуповувати нафту найдешевшим і найбільш безпечним способом", – сказав він. І додав, що географічне положення Угорщини та Росії не змінилося.
Російське пропагандистське агентство ТАСС цитує Мадяра так: він хотів би обговорити з Путіним умови та вартість чинних угод Угорщини та Росії в енергетиці, зокрема щодо АЕС "Пакш-2". Також політик нібито подякував Кремлю за згоду прийняти вибір угорських виборців та співпрацювати з новим урядом Угорщини.
А що кажуть у Росії про поразку Орбана та перемогу Мадяра?
Речник Путіна Дмитро Пєсков зробив кілька заяв. Він сказав, що Кремль з повагою ставиться до вибору угорців, та слід подивитися на дії майбутнього уряду. Росія і надалі не проти використовувати нафтопровід "Дружба".
Та вже за декілька годин Пєсков заявив: не вітатимуть Мадяра з перемогою, бо Угорщина – недружня до Росії, оскільки підтримує санкції проти Москви. За словами Пєскова, дружби між Москвою та Орбаном не було, з ним вели діалог.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров, своєю чергою, висловився, що Росія готова вибудовувати відносини з новим урядом Угорщини. Та "все залежить від його розуміння національних інтересів".
То Петер Мадяр проросійський? Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, політолог Олексій Буряченко в розмові з 24 Каналом назвав Мадяра не проукраїнським. На його думку, відносини з Україною будуть налагоджувати поступово.
Що Петер Мадяр говорив про Україну 13 квітня?
Під час пресконференції пролунало декілька суперечливих заяв. Наприклад, прискорений вступ України до ЄС Петер Мадяр не підтримує – бо Україна воює. Але загалом Будапешт не проти вступу Києва до Євросоюзу.
В інтересах Угорщини мати хороші відносини з усіма сусідами.
Петер Мадяр готовий зустрітися з Зеленським – наприклад, на полях Європейської ради.
Ніхто не повинен говорити українцям, на яких умовах їм треба завершувати війну.