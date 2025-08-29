Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що остання атака на Київ показала розрив між позиціями Росії та України щодо припинення вогню або мирних переговорів. Він зазначив, що Кремль може виставити президента США Дональда Трампа "дурнем".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента Франції.

Що сказав Макрон про необхідність проведення зустрічі Зеленського та Путіна?

На думку президента Франції, російський диктатор Володимир Путін може проігнорувати пропозицію американського лідера щодо зустрічі з Володимиром Зеленським. Якщо до найближчого понеділка зустрічі глав держав не буде, то Путін "пошиє Трампа в дурні".

Раніше Еммануель Макрон назвав Володимира Путіна "людожером". У Кремлі через такі заяви обурилися та сказали, що глава Франції не може використовувати такі слова. Однак ці звинувачення Макрон теж прокоментував.

Я ніколи не буваю грубим або вульгарним. Але коли ми говоримо, що біля воріт Європи є людожер, образ, який багато хто прийняв, я вважаю, що він описує те, що дуже глибоко відчувають грузини, українці та багато інших націй. Тобто людину, яка вирішила рухатися до авторитарного, автократичного дрейфу та очолити ревізіоністський імперіалізм міжнародних кордонів,

– зауважив французький лідер.

Макрон також нагадав, що Дональд Трамп наказав Володимиру Путіну до 1 вересня ухвалити рішення щодо зустрічі із Володимиром Зеленським. За його словами, якщо ж президент Росії відмовиться або не дасть відповіді до понеділка, то він просто знову обдурив президента Трампа. А це своєю чергою "ні для кого не добре".

Еммануель Макрон також додав, що Франція та Німеччина готові тиснути на Росію санкціями, щоб Володимир Путін все ж сів за стіл переговорів. Зокрема, країни готові завдати удару по спроможності Росії продавати свою нафту.

Ми продовжуватимемо чинити тиск, щоб ми самі запроваджували додаткові санкції – і ми готові це зробити зі США, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів,

– сказав Макрон.

Чи можливі переговори Путіна та Зеленського найближчим часом?