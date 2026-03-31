Китаю приготуватись: Японія розгорнула далекобійні ракети

Японія вперше розгорнула ракети великої дальності на своїй території. Йдеться про модернізовані комплекси, здатні вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів.

Такий крок свідчить про суттєву зміну оборонної політики країни на тлі зростання напруженості в регіоні. Про це пише ABCNews.

Чому Японія різко посилює оборону?

У Токіо оголосили про розгортання першої ракети далекого радіусу дії на південному заході країни. Йдеться про модернізовану ракету типу 12, яку розмістили у військовому таборі Кенгун у префектурі Кумамото.

Ракета розроблена компанією Mitsubishi Heavy Industries і є оновленою версією протикорабельної системи. Її дальність становить близько 1000 кілометрів, що у кілька разів перевищує попередній показник у 200 кілометрів.

Як заявив міністр оборони Шінджіро Коїдзумі, розгортання відбувається на тлі складної безпекової ситуації.

Оскільки Японія стикається з найскладнішою та найсуворішою ситуацією з безпекою за повоєнну епоху, це надзвичайно важлива можливість посилити стримування та реагування Японії,

– наголосив він.

За словами міністра, цей крок демонструє рішучість країни захищати себе в умовах зростаючих загроз.

Нова ракета фактично надає Японії можливість завдавати ударів по цілях на значній відстані, зокрема по військових базах противника. Це означає відхід від багаторічної політики виключно самооборони, якої держава дотримувалася після Другої світової війни.

Водночас частина місцевих жителів виступила проти розміщення ракет поблизу житлових районів. Біля табору Кенгун відбулися протести, учасники яких заявили, що це може зробити регіон потенційною мішенню у разі конфлікту.

Паралельно Японія посилює військову присутність і в інших регіонах. Зокрема, у таборі Фудзі в префектурі Сідзуока розгорнули новітній гіперзвуковий плануючий апарат, призначений для оборони віддалених островів. До 2028 року Токіо планує розмістити модернізовані ракети типу 12 і важку техніку в інших частинах країни, зокрема на острові Хоккайдо та в префектурі Міядзакі.

Крім того, Японія готується посилити свій флот. Уже цього року на есмінці JS Chokai планують розгорнути американські крилаті ракети Tomahawk із дальністю до 1600 кілометрів.

Що відомо про небезпеку від Китаю?