Вперше з початку війни хусити з Ємену атакували Ізраїль

Єменські хусити, спонсоровані Іраном, здійснили ракетну атаку на південь Ізраїлю. Це відбулося за кілька годин після того, як угруповання заявило про готовність до втручання у війну на Близькому Сході.

У суботу вранці, 28 березня, хусити запустили одну балістичну ракету по півдню Ізраїлю. У ЦАХАЛ кажуть, що її успішно перехопили системи протиповітряної оборони. Про це пише The Times of Israel.

Дивіться також Росія таємно відправляє Ірану модернізовану зброю, яку протестувала в Україні, – AP

Що відомо про вступ Ємену війну на Близькому Сході?

Тим часом хусити стверджують, що нібито вдарили по "ізраїльських військових об'єктах" за допомогою "залпу балістичних ракет".

Удар хуситів по Ізраїлю стався через день після того, як терористичне угруповання попередило, що готове втрутитися у війну, якщо інші країни приєднаються до США та Ізраїлю в кампанії проти Ірану або якщо Червоне море буде використано для атак на Ісламську Республіку.

Ми підтверджуємо, що наші пальці на спусковому гачку для прямого військового втручання,

– заявив у телевізійному зверненні речник військового крила хуситів Ях'я Сарі 27 березня ввечері.

Загроза участі хуситів підвищує ризик ширшого регіонального конфлікту, з огляду на їхню здатність завдавати ударів на великі відстані та порушувати судноплавство в районі Аравійського півострова.

Раніше до регіонального конфлікту долучилися союзники Ірану в Лівані та Іраку.

Нагадаємо, що після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, який спричинив війну в Газі, хусити почали атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі, заявляючи, що діють на підтримку палестинців. Також вони запускали безпілотники та ракети по Ізраїлю, у відповідь на що Ізраїль та США завдавали ударів по їхніх цілях у Ємені.

Хусити припинили ці атаки після перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, укладеного за посередництва США у жовтні 2025 року.

Війна на Близькому Сході: останні новини