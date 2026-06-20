Мадяр розповів про незвичне прохання Орбана щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр виступив проти пришвидшеної процедури вступу України в ЄС. Також політик розповів про проукраїнську позицію свого попередника на посаді – Віктора Орбана – у минулому.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі після саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".

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Що розповів Мадяр про Орбана?

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що його попередник довгий час вважав, що Україну слід прийняти до Європейського Союзу. За словами чинного прем'єра, на початку 2022 року, ще до повномасштабного вторгнення, Орбан написав офіційного відкритого листа президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що Україна має стати членом ЄС.

Ще через рік він повторив це прохання разом з тодішнім міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, відомим близькими стосунками з російськими олігархами.

Тож навіть Віктор Орбан колись був у цьому клубі, та одного дня прокинувся і вирішив, що з політичної, виборчої позиції йому вигідніше приєднатися до табору противників України й тих, хто накладає вето,

– розповів Мадяр.

Позиція Мадяра щодо вступу України в ЄС

Він також запевнив, що його уряд боротиметься проти процедури швидкого приєднання України до ЄС. Політик розповів, що домігся вилучення з тексту норми, в якій було написано, що після закриття першого кластера відразу відкриють решту.

Ми не вважаємо це доброю ідеєю. По-перше, тому що перший кластер відкрили лише щойно. По-друге, це поганий сигнал для країн Західних Балкан, які працюють над вступом, деякі навіть змінювали назву держави, переписували всю свою конституцію, йшли на великі жертви, щоб стати членами ЄС,

– обґрунтував Мадяр свою позицію.

Прем'єр заявив, що Угорщина виступає проти цього ще з початку консультацій на рівні послів. Саме за наполягання Будапешта в рішення додали норму про те, що відкриття ще 5 кластерів має спиратися на результати реформ.

Угорсько-українські відносини

Прем'єр-міністр Угорщини та президент України зустрілись під час саміту Євросоюзу 18 червня. Мадяр опублікував фото, яке свідчить, що він зустрівся та поспілкувався із Зеленським.

Мадяр не проти ще одної зустрічі з Зеленським – цього разу на території України. Угорський прем'єр дуже наполягає, щоб розмова відбулась в місті Берегове на Закарпатті.