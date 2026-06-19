Про перший день саміту розповів Петер Мадяр на своїй сторінці у X.

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Що відомо про зустріч Зеленського та Мадяра?

Угорський прем'єр опублікував фото, яке свідчить, що він зустрівся та поспілкувався із Володимиром Зеленський. Водночас немає подробиць, що саме могли обговорювати політики.

Петер Мадяр зазначив, що під час виступу перед лідерами ЄС він говорив про "чесність, необхідність вийти за межі політкоректності, подвійних стандартів та двозначності".

Я наголосив, що не хочу бути популярним у залі чи в Брюсселі – я хочу завжди представляти угорський народ,

– написав прем'єр Угорщини.

Нагадаємо, за ініціативи Петера Мадяра з підсумкової декларації саміту виключили пункт про прискорений вступ України до ЄС.

Зеленський на саміті ЄС: останні новини

Український лідер раніше повідомляв, що рух України до Євросоюзу не зупинити. Тому Володимир Зеленський розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів та подальший рух до повноправного членства в ЄС за підтримки партнерів.

Крім того, Володимир Зеленський також поговорив із главою уряду Словаччини Робертом Фіцо. Словацький прем'єр зазначив, що діалог набуває "цікавої та гарної якості" та назвав його відкритою дискусією. Наразі триває підготовка спільного засідання урядів Словаччини та України, хоч сторони мають різні підходи до окремих питань.