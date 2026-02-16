У Євросоюзі планують ядерне переозброєння через політику Трампа, – Politico

Одразу декілька європейських держав відкрито підтримують ідею переговорів про створення власного ядерного стримування на додаток до американського. Відбувається це на тлі падіння довіри до США за час президентства Дональда Трампа.

Про таке пише Politico з посиланням на представників двох балтійських держав. Хоч НАТО й залишається основою ядерного стримування, але тепер Європа готова обговорювати й власну роль у цій сфері.

Чому європейські лідери обговорюють ядерне переозброєння?

Така позиція додала імпульсу дискусіям, які активно велися як публічно, так і за зачиненими дверима під час Мюнхенської конференції з безпеки. Зростає тиск на серйозну розмову про ядерну зброю в Європі через сумніви, чи відреагують США на можливу російську агресію.

Ці сумніви не зникли навіть після відносно примирливої промови держсекретаря США Марко Рубіо. Заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон зазначила, що Таллінн не виключає участі в ранніх переговорах про спільне європейське ядерне стримування.

Ми завжди відкриті до діалогу з партнерами,

– підкреслила вона, додавши, що США все ще віддані ядерному захисту союзників.

Зі свого боку прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня висловилася схожим чином: "Ядерне стримування може відкрити нові можливості. Чому б ні?". Водночас вона наголосила, що будь-які кроки мають відповідати міжнародним зобов'язанням.

Як очільник Білого дому підриває довіру Європи до США?

Дональд Трамп неодноразово ставив під сумнів 5-ту статтю Північноатлантичного договору про колективну оборону, висміював внесок союзників у війну в Афганістані та пропонував анексувати Гренландію, яка належить Данії.

Власне це й спонукає Європу шукати додатковий "шар страховки" від Москви. На практиці це зводиться до посилення ролі Франції та Великої Британії, адже вони єдині ядерні держави континенту. На відміну від Лондона, Париж не бере участі в Групі ядерного планування НАТО.

Французькі президенти неодноразово заявляли про європейський вимір національних інтересів, але рішення про застосування ядерної зброї залишається виключно за Парижем.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон у своїх мюнхенських промовах також торкнулися теми європейського ядерного стримування. Не всі підтримують такий напрям.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес визнав потребу в сильнішій Європі для стримування Росії, але назвав ядерне переозброєння хибним шляхом.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі запевнив, що Америка не знімає свій ядерний парасоль з Європи, хоча Вашингтон очікує від континенту більшої відповідальності за звичайну оборону.

Чи існує загроза для Європи з боку Росії?