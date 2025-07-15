"Краще, щоб заплатила Росія": у Польщі сумніваються щодо ідеї купівлі Європою зброї для України
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський обговорив із колегами з ЄС пропозицію США про продаж зброї Україні.
- Він висловив думку, що за закупівлю зброї має платити Росія з заморожених коштів, а не платники податків у Європі.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився стосовно домовленості між НАТО і США щодо закупівлі американської зброї для України.
Свою думку з цього приводу він висловив після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у вівторок, 15 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.
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Що заявили у Польщі про зброю Україні?
Польський міністр розповів, що порушив питання стосовно пропозиції президента США Дональда Трампа про продаж американської зброї Україні під час обговорень зі своїми європейськими колегами у рамках заходу.
Я запитав колег-міністрів про те, хто має заплатити за це обладнання. Чи європейські платники податків, чи, на мою думку, краще, щоб за це заплатив агресор із заморожених коштів,
– сказав Радослав Сікорський.
Нагадаємо, днями президент Дональд Трамп розповів, що США і НАТО вдалося досягнути нової угоди. Американська сторона надсилатиме Україні зброю, яку виготовлятиме, а Альянс буде за неї платити.
До слова, також Трамп обговорював можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk, здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга. Це саме ті ракети, які США застосували проти Ірану минулого місяця.