Гнів Трампа на НАТО об'єднує союзників проти нього: Politico розкрило, що відбувається в Альянсі

Гнів американського президента Дональда Трампа на союзників по НАТО, спричинений їхньою відмовою допомогти у війні проти Ірану на Близькому Сході, призвів лише до міцнішого об'єднання партнерів між собою.

Про це пише Politico з посиланням на джерела серед європейських чиновників та дипломатів.

Як об'єдналася Європа через гнів Трампа?

За даними видання, у приватних розмовах європейські лідери та чиновники обговорюють, як реагувати на погрози американського президента стосовно можливого виходу США з НАТО, і як діяти, якщо це все ж таки станеться.

Агресивні нападки Дональда Трампа на Велику Британію, Іспанію, Францію та інші країни свідчить про фундаментальний пролом в Альянсі, тож деякі держави обдумують розширення своїх оборонних та безпекових механізмів.

НАТО паралізоване – вони навіть не можуть проводити зустрічі. Цілком очевидно, що НАТО вже розвалюється. Ми не можемо чекати, поки вона (Європа – 24 Канал) повністю помре,

– сказав один із чиновників ЄС, наголосивши на потребі посилення континенту.

Минулого тижня в Гельсінкі щонайменше 10 європейських лідерів, зокрема Великої Британії, Швеції, Фінляндії та Норвегії зустрілися на закритій вечері, у рамках якої обговорили "жахливий стан" Північноатлантичного альянсу.

Politico пише, що сторони ухвалили рішення відмовитися від можливої участі у бойових діях проти Ірану, зокрема, через те, що Перська затока не має нічого спільного з НАТО. Утім, вони підтримали потребу закінчення війни.

Зазначається, що подібна криза між США та союзниками спричинила в Європі об'єднуючий ефект. За словами співрозмовника, країни, які були присутні на зустрічі, завжди були близькими, але зараз це посилилось.

Подібну позицію поділяють Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва та Нідерланди. За даними журналістів, у міжнародній реакції на війну в Ірані вражає об'єднаність лідерів у відмові направляти свої військові ресурси.

У чому помилка США?

Один з дипломатів сказав, що своїми висловлюваннями Дональд Трамп зруйнував відносини НАТО, проте об'єднав Європу. Інший чиновник каже, що США тепер повинні визнати власну помилку після нападу на Іран.

Сполучені Штати вирішили не консультуватися з європейськими союзниками перед початком своєї кампанії проти Ірану. Не дивно, що деякі європейські союзники зараз утримуються від використання своїх авіабаз – або повітряного простору, як у випадку з Францією,

– зазначив генеральний директор Rasmussen Global і колишній директор з планування політики в НАТО Фабріс Потьє.

На його думку, наразі американський президент стикається з наслідками свого "одностороннього" підходу до початку операції на Близькому Сході, яку почав наприкінці лютого, та тим, що він сприймав Європу як належне.

Що відбувається всередині НАТО?

Посадовці НАТО занепокоєні розколом в Альянсі, та спантеличені тим, що США досі не звернулися офіційно з проханням про допомогу у Перській затоці. Водночас генсек Марк Рютте розкритикував європейців.

Одне із джерел повідомило, що союзники роздратовані його політикою відмови від критики США та ствердженнями, мовляв, у НАТО немає проблем, які свідчать про його намір уникнути внутрішньої ескалації.

У приватних розмовах чиновники визнають, що постійна критика з боку США завдає шкоду НАТО. Щойно обіцянку про колективну оборону ставлять під сумнів, Альянс втрачає силу стримування агресії Росії.

Водночас європейці не знають, як відновити довіру до НАТО, якщо "станеться найгірше". Наразі дедалі частіше розглядають ідею створення або зміцнення альтернативних структур, щоб запобігти розпаду.

Який контекст подібних розмов?