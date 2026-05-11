Євросоюз обговорить питання перемовин з Путіним та вимоги до Росії, – Каллас

Під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС політики обговорять можливість майбутніх переговорів із Росією, а також умови й вимоги, які Євросоюз може висунути Москві. Засідання відбудеться 27 – 28 травня на Кіпрі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про що ЄС хоче говорити з Росією?

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня висловилася про можливість переговорів з Росією.

З Росією ми маємо обговорити між собою, про що ми хочемо з ними говорити. Саме тому в нас наближається зустріч у форматі "Гімніх" з міністрами закордонних справ, де ми обговоримо пропозиції, які я поклала на стіл, щоб вирішити питання, які ми маємо,

– пояснила вона.

Довідка. Формат "Гімніх" – це неформальні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, які проводять раз на пів року в межах ротаційного головування держав у Раді Європейського Союзу.

Каллас наголосила, що головна проблема європейської безпеки полягає у постійній агресії Росії проти сусідніх держав – тепер ЄС має зрозуміти, як цьому запобігти. Водночас, за словами дипломатки, для цього також потрібні поступки з боку Росії.

Окремо Каллас нагадала, що минулого тижня відвідала Молдову.

Я маю на увазі, що там (у Молдові, – 24 Канал) є російські війська. Наприклад, це також може бути однією з умов для стабільності та безпеки в регіоні – щоб вони (Росія, – 24 Канал) вивели свої війська,

– зазначила дипломатка.

Нагадаємо, після розпаду СРСР на території невизнаного Придністров'я дійсно залишилися російські військові підрозділи, які фактично контролювали регіон та перешкоджали його поверненню під контроль Молдови.

Взимку 2025 року Володимир Зеленський заявляв, що Росія нібито значно скоротила свою військову присутність у Придністров'ї та залишила в регіоні лише 1000 – 1500 військових.

Однак в квітні 2026 року заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Росія розглядає нові сценарії дій, які раніше не озвучувалися. Серед них, за його словами, – створення буферної зони з боку невизнаного Придністров'я, зокрема в напрямку Вінницької області.

Варто зазначити, що європейські політики вже не вперше говорять про необхідність діалогу з Росією. Зокрема, в МЗС Словаччини нещодавно заявили, що зараз необхідно спілкуватися з усіма сторонами, що беруть участь у конфлікті, а Євросоюзу слід дбати про те, щоб він був за столом переговорів.

Чи готовить Кремль до діалогу з Європою?

Ввечері 9 травня Володимир Путін заявив, що війна в Україні, на його думку, наближається до свого завершення. Очільник Кремля також висловив готовність обговорювати нові домовленості щодо безпеки в Європі, проте чітко окреслив коло людей, з якими готовий вести діалог.

За його словами, найкращим кандидатом на цю роль є колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

Відомо, що Шредер дружить з Путіним з того часу, як у 1998 році став канцлером Німеччини. У 2014 році він навіть відвідав святкування дня народження російського диктатора в Москві. Згодом політика також критикували за тісні зв'язки з російськими державними енергетичними компаніями.

Як зазначив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в коментарі 24 Каналу, Шредер є класичним проросійським агентом, і поява його кандидатури є фактично ініціативою Путіна, а не Берліна.

За словами експерта, зараз Україна використовує аналогічну тактику – домагається, щоб за столом були проукраїнські суб'єкти, які впливатимуть на Росію.