План Трампа передбачає повернення окупованої частини Харківщини Україні, – Reuters

Остаточний текст пропозицій США щодо врегулювання війни передбачає, що Росія має повернути Україні окуповану частину Харківської області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які умови США пропонують Росії та Україні

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф під час зустрічі в Парижі презентував план США для врегулювання війни в Україні. Цей документ має назву "Рамки російсько-української угоди" і є остаточною пропозицією як для Росії, так і для України.

Згідно з опублікованим текстом угоди, США юридично визнають контроль Росії над Кримом і фактично – над частинами Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Водночас план передбачає повернення Україні окупованих територій Харківської області, Каховської дамби та Запорізької АЕС. Варто зазначити, що, згідно з угодою, контроль над станцією мають здійснювати Сполучені Штати, а вироблену електроенергію планують розподіляти між Україною та Росією.

До того ж в тексті плану йдеться про "безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою" для України.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що "Крим залишиться з Росією" і "Зеленський це розуміє". Президент США підкреслив, що нібито саме Барак Обама передав росіянам півострів, а не він.