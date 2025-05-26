Китай готується до раптового удару по Тайваню, – FT

Китай нарощує військову присутність навколо Тайваню та підвищує бойову готовність до раптового удару. Сили Пекіна можуть перейти до наступу буквально в будь-який момент.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Financial Times. Китай різко активізував свою військову присутність навколо Тайваню – в повітрі, на морі та за допомогою ракетних систем.

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Китай посилює тиск на Тайвань

За даними видання, у США й Тайвані говорять про підвищену загрозу раптової атаки.

За інформацією джерел, китайські сили досягли такого рівня бойової підготовки, що здатні "в будь-який момент перейти від мирного часу до повномасштабних дій".

Особливу тривогу викликає постійна присутність щонайменше 10 кораблів ВМС та берегової охорони Китаю поблизу Тайваню. У Пентагоні зазначають, що це створює потенційну можливість блокади острова лише за кілька годин.

В умовах політичного тиску й військової загрози світова спільнота дедалі пильніше стежить за розвитком подій у регіоні.

До слова, Китай відправляє своїх військових в Україну для збору інформації про сучасну війну, щоб підготуватися до можливого вторгнення на Тайвань.

Китайські офіцери та найманці, ймовірно, діють за вказівками Пекіна, консультують російських військових та аналізують тактику обох сторін.