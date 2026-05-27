Загроза наступу на Україну з території Білорусі: в ISW оцінили ризики

Росія та Білорусь останнім часом висувають абсурдні умови, щоб виправдати безпілотні атаки по Україні з білоруської території. Так, держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович 26 травня заявив, що білоруські війська за останній тиждень "зафіксували" 116 спроб українських безпілотників перетнути кордон з Білоруссю, частина з яких нібито була спрямована на прикордонну інфраструктуру.

Ці заяви прозвучали якраз на тлі нещодавніх попереджень про те, що Росія тисне на Білорусь, щоб вона проводила операції проти України або НАТО. Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, чи дійсно Мінськ наважиться на наступ через Північ України.

Дивіться також Росія може використати Білорусь для атак по Україні: в ISW заявили, що траса М-06 під загрозою

Чи можливий наступ з Білорусі?

На думку ISW, Білорусь навряд чи розпочне наземне вторгнення проти України.

Аналітики наразі не спостерігають та не підтверджують жодного нарощування білоруських сил на білорусько-українському кордоні, яке було б достатнім для наземного вторгнення.

Росії також не вистачає резервів, необхідних для підтримки білоруських військ під час наземного вторгнення в Україну.

Водночас Росія може використати заявлені випадки нібито про перебування українських безпілотників у повітряному просторі Білорусі, щоб виправдати використання білоруської території для здійснення "ударів у відповідь".

Заяви Вольфовича та нещодавні українські попередження щодо Білорусі свідчать про те, що Росія створює інформаційні умови для подальшого використання Білорусі у власних військових цілях, зокрема для ударів по стратегічно важливих об'єктах глобального нагляду в тилу західної України,

– зауважили аналітики.

До слова, Франак Вячорка, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, у розмові з 24 Каналом зазначив, що у білоруської армії немає готовності воювати проти України. Більшість суспільства підтримує Україну.

Він зауважив, що ситуація дуже сильно відрізняється від тієї, що склалася у Росії, де люди з "русскім міром" в голові.

Тим часом командувач СБС "Мадяр" пригрозив Лукашенку на тлі цього напруження між країнами. Він заявив, що перших 500 білоруських цілей вже на олівці.