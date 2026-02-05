"Путін не чекатиме": відтворення сценарію вторгнення у Литву показало жахливі результати, – WSJ

На думку лідерів у сфері безпеки та політики, вторгнення Росії до НАТО і ЄС останнім часом стало все більш імовірним через напруженість у відносинах Європи та нарощування Москвою своїх стратегічних запасів.

Раніше загрозу з боку Росії для НАТО очікували не раніше 2029 року, але тепер вважають, що вона може виникнути значно швидше. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських політиків та експертів.

Дивіться також Таємний візит до Москви: про що спілкувався радник Макрона із російськими чиновниками

Чи нападе Росія на НАТО?

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що, за їхніми оцінками, Росія зможе перекинути великі обсяги військ протягом року, країна вже розширює свою присутність і підтягує ресурси вздовж кордонів НАТО.

Видання повідомляє, що імовірними цілями для Росії можуть стати Литва, Латвія та Естонія. Загалом у НАТО занепокоєні можливими планами щодо країн Балтії, частини Польщі та ударів по стратегічній інфраструктурі Європи.

Що вказує на вразливість Європи?

Згідно з оприлюдненою інформацією, грудні 2025 року німецька газета Die Welt спільно з військовим центром Університету імені Гельмута Шмідта провели навчання, що моделювали можливе російське вторгнення в Литву.

За даними видання, у відповідних навчаннях взяли участь 16 колишніх високопосадовців Німеччини й Північноатлантичного альянсу, законодавців та експертів з безпеки, які розіграли сценарій подій на жовтень 2026 року.

Згідно зі сценарієм, Росія використала привід гуманітарної кризи в російському ексклаві Калінінграді для захоплення литовського міста Маріямполе, одного з найбільш стратегічно важливих транспортних вузлів Європи.

Так, заяв Росії про "гуманітарну місію" вистачило, щоб США не застосували статтю 5 НАТО. Німеччина діяла нерішуче, Польща не ввела війська до Литви, а німецька бригада не втрутилася через мінування доріг дронами.

Стримування залежить не тільки від можливостей, але і від того, що противник думає про нашу волю, і в ході військових ігор мої "російські колеги" і я знали: Німеччина буде вагатися. І цього було достатньо для перемоги,

– заявив військовий аналітик з Відня, який зіграв роль начальника Генштабу Росії, Франц-Штефан Гаді.

Як оцінюють подібні результати?

Начальник штабу оборони Литви, контрадмірал Гедрюс Пременецкас заявив, що водночас у реальному житті країна та інші союзники отримали б достатньо попереджень від розвідки, щоб уникнути цього сценарію.

На його думку, збройні сили Литви, чисельністю 17 тисяч у мирний час та 58 тисяч у разі термінової мобілізації, змогли б впоратися з обмеженою загрозою для Маріямполе. Сама Росія теж постане перед дилемою.

За словами контрадмірала, у разі нападу на Європу утримання Калінінграда для Росії стане проблемою, тож, якщо Росія "почне щось робити", НАТО має дуже показати, що в цьому випадку вона втратить Калінінград.

Водночас чиновники та аналітики з безпеки кажуть, що навіть без угоди щодо України росіяни могли б миттєво звільнити до 200 тисяч навчених військових, переключившись з наступу на утримання лінії фронту.

Якщо мета полягає в тому, щоб показати, що стаття 5 НАТО не працює, щоб розколоти європейців, то потрібна воля, а не надзвичайно великі військові можливості. Навіщо Путіну чекати, поки європейці будуть готові,

– вважає колишній високопоставлений німецький чиновник у сфері оборони Ніко Ланге.

WSJ додає, що Росія навряд чи вестиме проти НАТО війну на виснаження, подібну до тієї, що в Україні, бо таке протистояння було б для Москви невигідним через перевагу НАТО у виробництві та мобілізації ресурсів.

За словами норвезького підполковника Амундa Осфлатена, у разі агресивних дій Росія старатиметься діяти швидко на першому етапі, щоб захопити важливі позиції й надалі утримувати їх, оскільки затяжні дії їй невигідні.

Як Росія провокує Європу?