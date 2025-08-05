Путін очікував захопити чотири області України за дні або тижні, але не роки. Те, що зробити це його армії досі не вдалося, викликало в нього розчарування. Він не зміг рухатися швидше, як планував. Через невдачі на фронті Росія обстрілює українські міста.

Про це у розмові з 24 Канал зазначив віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл, додавши, що Росія намагатиметься наступати до кінця 2025 року, але ймовірно, що це змусить її опинитися в ситуації, коли їй доведеться шукати мир.

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Що суттєво ускладнить існування Росії?

Проблема у тому, що, як зазначив Белл, малоймовірно, що Україна зможе витіснити Росію з окупованих територій. Він підкреслив, що Трамп хоче зупинити війну і може це зробити. Путін зараз буде стурбований тим, що станеться через декілька днів, коли дедлайн, встановлений лідером США для Росії, сплине.

У президента Трампа є ключ до успіху. Якщо запровадити 100% санкцій проти країн, які купують російську нафту, це сильно ускладнить існування Росії, сповільнить її воєнну економіку і швидко її зупинить,

– впевнений Белл.

Віцемаршал вважає, що сьогодні існує декілька способів, як можна посилити тиск на російського диктатора. Якщо говорити про вирішальний удар по Росії, то, на його думку, такий підхід не стане переломним.

"Ніхто не знає, скільки ще разів треба вдарити, перш ніж гребля не витримає і прорве. Сьогодні в Росії дуже багато людей, які втратили близьких: батьків, синів, чоловіків. Це непоправні втрати в понад мільйон осіб. Росія дедалі більше хвилюється, ми спостерігатимемо більше спроб вплинути на Путіна", – спрогнозував Белл.

Однак він вважає, що малоймовірно, що такі спроби відбудуться найближчий місяць чи навіть рік. Зі слів віцемаршала, треба робити все, що може посилити тиск на очільника Кремля. Однак, на його думку, проблема у тому, як далеко може зайти Росія.

"Спочатку було багато розмов про витіснення Росії з українських територій. Зараз я не чую від українських чиновників, друзів чи військових про подібний намір. Все більше розмов про те, щоб покласти край цій жорстокій війні", – озвучив Белл.

Тому він висловив припущення, що нині основна увага приділяється не стільки звільненню українських територій, як посиленню тиску на Росію, аби змусити Путіна просити про укладання миру.

Захід має два способи зупинити Росію: з якого почне?

Росія, як зауважив віцемаршал, показує, що достатньо сильна, аби продовжувати війну і Захід начебто на це не може впливати. Країна-агресорка погрожує Заходу ядерною зброєю. Однак, зі слів Белла, міць НАТО набагато більша, ніж військовий потенціал Росії.

Росія вже бореться з Україною. Уявіть, як би вона воювала, якби війна була проти НАТО чи США. У неї не було б шансів на перемогу,

– наголосив віцемаршал.

Белл підсумував, що у Путіна закінчується людський ресурс, військова техніка, а економіка перебуває на військових рейках, які дуже швидко поглинають російський бюджет. Єдиний для Росії спосіб профінансувати війну – продаж нафти й газу. Тому, якщо вдасться зупинити для Кремля отримання такого доходу, то це ще більше ускладнить існування Росії.

Віцемаршал наголосив на тому, що Путіна треба зупинити або військовий шляхом, або економічним. Він підозрює, що Захід спочатку перевірить дієвість всіх економічних заходів, перш ніж втрутитися військовим способом.