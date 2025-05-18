Чи справді Китай – єдина країна, яка може поставити Путіна на місце

КНР дійсно має серйозний вплив на Росію. Але, на жаль, поки не можна говорити, що країна-агресорка повністю перебуває під Китаєм.

Про це 24 Каналу розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. За його словами, вплив Китаю на Росію дійсно є. Але не все так просто.

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Китай заробляє гроші

Як наголосив Шлінчак, з одного боку, дійсно можна констатувати, що Китай використовує ослаблену від війни Росію, яка перебуває у не найкращому економічному становищі. Там буквально заробляють на цьому гроші та протягують свої стратегічні цілі до реалізації.

З іншого боку, не можемо казати, що Росія повністю лягла під Китай. У Путіна своя стратегія. Вона полягає в тому, щоб сісти разом з Китаєм та США за перемовини і розділити світ на зони впливу. Путін постійно повертається до цієї теми ще з 2007 року,

– сказав Шлінчак.

Диктатор Путін хоче мати важелі впливу на ті чи інші регіони. Також він взагалі не сприймає Україну як державу.

Це позиція, яку ми маємо розуміти. В Кремлі її не просто плекають. Вони намагаються її реалізувати,

– підсумував Шлінчак.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін перебував на параді 9 травня в Росії. Політолог звернув увагу, який знущальний подарунок глава Китаю зробив Путіну.