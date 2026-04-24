"Путін опиниться перед вибором": Волкер назвав момент, коли Росія зможе припинити війну

Росія поступово опиняться у складному становищі через ведення війни в Україні. З часом диктатор Володимир Путін може постати перед вибором – або продовжувати агресію, або зберегти власну державу.

Таку думку висловив з цього приводу висловив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю для Суспільного.

Що може змусити Путіна закінчити війну?

На думку американського дипломата, Росія вже набула великих проблем у сфері економіки та втрати ресурсів, зокрема ідеться про мобілізацію солдатів, заміну обладнання, фінансування для оплати витрат на війну.

Зараз Путін не дбає про свій народ, тому вони можуть сильно страждати, і його це влаштовує. Але коли це почне загрожувати основам російської держави, це буде для нього проблемою, тому що він не може дозволити собі втратити російську державу,

– каже він.

За його словами, ситуація поступово наближається до моменту, коли Володимиру Путіну доведеться зробити складний вибір – або продовжувати війну ціною виснаження держави, або погодитися на припинення вогню.

Курт Волкер вважає, що російський диктатор у разі загрози може зосередитися на відновлені країни, яка вже зазнала наслідків через ведення війни. Він сподівається, що це може статися вже цього або ж наступного року.

До слова. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що на тлі падіння свого рейтингу, Володимир Путін вперше визнав проблеми з відключенням інтернету в Росії.

З якими проблемами стикається Росія?

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що Росія вимушено скоротила видобуток нафти у квітні через атаки дронами на порти та НПЗ. Це може бути найрізкіше місячне падіння видобутку Росії за 6 років.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в етері 24 Каналу повідомляв, що Росія наразі стикається з великим бюджетним дефіцитом, який може сягати до 5 трильйонів рублів.

ISW повідомляло, що, імовірно, Росія задля примарного посилення власних позицій занижує свій дефіцит бюджету на 30 мільярдів доларів, а реальний показник інфляції наближається до 15% замість офіційних 5,86%.

До речі, політолог Валерій Димов розповідав 24 Каналу, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на інші результати війни, але наразі ситуація на фронті та в економіці країни йде не за планом.