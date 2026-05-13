Блокада тривала рік: у Палаті представників розглянуть законопроєкт щодо допомоги Україні

Упродовж місяців законопроєкт, внесений конгресменом Грегорі Міксом із Нью-Йорка, щодо безпекової допомоги Україні залишався уваги. Однак 13 травня усе змінилося. Петиція щодо примусового винесення цього законопроєкту на голосування у Палаті представників отримала вирішальний підпис.

Конгресмен від Каліфорнії Кевін Кайлі, який у березні перейшов із Республіканської партії в незалежні представники, став 218-м підписантом петиції. Тепер Палата представників буде змушена розглянути законопроєкт про допомогу Україні. Голосування може відбутися вже наприкінці травня. Про це пише The New York Times.

Що відомо про законопроєкт щодо виділення Україні 1,3 мільярда доларів?

Законопроєкт про підтримку України, поданий конгресменом-демократом Грегорі Міксом ще у квітні 2025 року, передбачає:

1,3 мільярда безпекової допомоги для Києва;

до 8 мільярдів додаткової підтримки у вигляді прямих кредитів;

поповнення запасів американської зброї;

створення механізмів фінансування післявоєнної відбудови України;

нові санкції проти Росії та структур, що підтримують її воєнні дії.

Петицію щодо примусового розгляду цього законопроєкту підписали всі демократи у Палаті представників, а також двоє республіканців – Дон Бейкон від Небраски і Браян Фіцпатрік від Пенсильванії. Цих підписів разом із підписом Кайлі вистачило для подолання необхідного порогу.

Шанси на ухвалення законопроєкту невеликі через значний спротив республіканців, зокрема з боку президента Дональда Трампа. Проте успіх петиції став черговим ударом для спікера Палати представників Майка Джонсона, який має труднощі з контролем своєї фракції та порядку денного в Палаті через дуже незначну більшість.

Петиції про примусове винесення законопроєктів довго вважалися одним із найскладніших процедурних інструментів Палати представників, оскільки вони дозволяють обійти керівництво і змусити голосування всупереч волі спікера.

Однак за часів спікерства Майка Джонсона цей механізм використовується частіше через крихку більшість і внутрішні розбіжності в Республіканській партії.

Довідка: У Палаті представників усього 217 республіканців. Їх лише трохи більше, ніж демократів, яких 212 демократів.

Що цьому передувало?

Наприкінці квітня Дональд Трамп вкотре розкритикував свого попередника Джо Байдена за виділення 350 мільярдів доларів на допомогу Україні. На думку політика, саме через це рішення експрезидента США війна в Україні досі триває.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не передбачила кошти на військову допомогу Україні за програмою USAI у бюджеті на 2027 рік. Програма USAI дозволяє Пентагону замовляти військову техніку для ЗСУ.

У 2026 році на цю програму було передбачено 400 мільйонів доларів. Однак вони місяцями припадали "пилом". Їх лише нещодавно розблокував Пентагон після тиску з боку американських законодавців.

Також днями Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів JDAM-ER на суму 373,6 мільйона доларів. Замовлення включає 1 200 комплектів хвостових частин для JDAM KMU-572 і 332 комплекти для JDAM KMU-556.

Американський політик і громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус у коментарі для 24 Каналу заявив, що без підтримки України американське суспільство не сприймає політику адміністрації Трампа позитивно.

За його словами, понад 60% американців підтримують допомогу Україні до її перемоги, і ці настрої не може ігнорувати влада.

Пінкус також зазначив, що всередині Республіканської партії приблизно 70% політиків підтримують допомогу Україні. Він стверджує, що на Дональда Трампа впливають не лише політичні фактори, а й суспільна думка та релігійні спільноти, зокрема євангелісти й католики, які активно підтримують Україну гуманітарно.

Експерт додав, що Україна й США дедалі тісніше співпрацюють у військовій сфері: частина американських технологій випробовується на фронті, а українські розробки дронів, за його словами, є надзвичайно ефективними й навіть масштабнішими за американське виробництво. Це, на його думку, робить обидві країни ближчими у сфері оборони.