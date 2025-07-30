Путін не заслуговує часу, – сенатор США закликав пришвидшитись із законопроєктом про санкції
- Сенатор Річард Блюменталь закликав прискорити голосування за законопроєкт про санкції.
- Блюменталь повідомив, що в Сенаті вже є 85 прихильників відповідного законопроєкту.
- Сенатор вважає, що посилення санкцій допоможе зупинити війну і Путін має це зрозуміти.
Сенатор Конгресу США Річард Блюменталь заявив про потребу пришвидшитися із голосуванням раніше анонсованого законопроєкту про санкції.
На його думку, Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар Суспільному.
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Як це пояснив Блюменталь?
Річард Блюменталь підтримав дії американського президента Дональда Трампа та виступив за посилення обмежень.
Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує додаткового часу і нам треба прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції. Все що робить президент – в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%,
– заявив він.
Сенатор сказав, що хоче "скористатися моментом", аби проголосувати за відповідний документ. За його словами, наразі у Сенаті вже є 85 прихильників законопроєкту, і є можливість набрати 90 голосів.
"Голосування цілком досяжна і необхідна мета. Саме час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом та Конгресом", – вважає він.
На його думку, це потрібно ухвалити, щоб продемонструвати виконання зобов'язань перед Україною. Сенатор вважає, що цей законопроєкт допоможе "зупинити війну" і Володимир Путін "має це зрозуміти".
До слова, сенатори-республіканці підтримують новий підхід президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до Росії, оскільки, на їхню думку, Володимира Путіна можна примусити до миру лише шляхом тиску.