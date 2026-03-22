"Українська пропаганда": в Угорщині цинічно спростували заяву про "російський замах" на Орбана

Уряд Угорщини заперечив інформацію про підготовку російськими спецслужбами інсценованого замаху на прем'єра Віктора Орбана. У Будапешті назвали публікацію "пропагандою" та виступили з новими звинуваченнями на адресу України.

Угорщина заявила, що саме Україна поширює подібні повідомлення, щоб вплинути на результати виборів. Про це пише угорське видання Telex.

Що відповіла Угорщина на новини про інсценування замаху на Орбана?

Уряд Угорщини оперативно спростував інформацію західних ЗМІ про нібито підготовку російськими спецслужбами інсценованого замаху на прем'єр-міністра Віктор Орбан.

В угорському уряді заявили, що матеріал є "проукраїнською пропагандою". Водночас там зробили резонансну заяву, звинувативши президента Володимира Зеленського у нібито погрозах на адресу Орбана під час виборчої кампанії.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто також розкритикував публікацію, заявивши про "штучне роздмухування теми терактів". За його словами, до цього нібито причетні українська сторона та угорська опозиція. Сійярто стверджує, що інформація про можливий російський слід є "теорією змови", спрямованою на дестабілізацію ситуації в країні напередодні виборів.

У Будапешті також звинуватили опозиційну партію "Тиса" та її прихильників у поширенні неправдивих даних.

Нагадаємо, що напередодні видання The Washington Post опублікувало матеріал в якому розкрила інформацію про те, що російська розвідка нібито планувала інсценувати замах на Віктора Орбана для впливу на вибори. У внутрішньому звіті йшлося про необхідність перевести увагу виборців із соціально-економічних проблем на питання безпеки та стабільності.

