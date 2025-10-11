Еммануель Макрон, Кір Стармер та Фрідріх Мерц 10 жовтня домовились просувати ініціативи щодо використання заморожених активів Росії для підтримки ЗСУ. Вони також заявили про намір посилювати тиск на Кремль.

Крім того, засудили останні російські атаки. Про це пише 24 Канал з посиланням на уряд Великої Британії, який опублікував головні досягнення телефонної розмови лідерів Франції, Великої Британії та Німеччини.

Про що домовились лідери щодо активів Росії?

Макрон, Стармер та Мерц провели телефонну розмову в п'ятницю, 10 жовтня. У ході спілкування вони домовилися просувати ініціативи з використання заморожених російських активів для підтримки України.

З цією метою ми готові рухатись уперед у напрямку скоординованого використання заморожених російських суверенних активів для підтримки Збройних Сил України та, таким чином, посадити Росію за стіл переговорів,

– йдеться в заяві.

Лідери трьох країн засудили вторгнення Росії та останні удари по українській критичній інфраструктурі. Вони заявили про готовність посилити тиск на Москву.

Також наголошується, що країни "тісно співпрацюватимуть зі США" у питаннях використання російських активів.

Крім того, лідери погодилися розробляти додаткові механізми, які підвищать ціну війни для Кремля, зокрема заходи проти "тіньового флоту".

