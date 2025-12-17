Орбан надіслав листа Путіну щодо російських активів: що відповів диктатор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що звертався з листом до очільника Кремля Володимира Путіна щодо можливої реакції Москви на рішення Євросоюзу використовувати заморожені російські активи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mandiner.

Читайте також Сейм Латвії виділив Україні 5 мільйонів євро в обхід фонду, що блокує Угорщина

Навіщо Орбан звертався до Путіна?

Віктор Орбан розповів, що у листі до Путіна він запитав, як саме Росія відреагує, якщо ЄС ухвалить рішення спрямувати заморожені російські кошти на так звану "репараційну позику" для України.

Згодом політик отримав відповідь від російського диктатора. У листі йшлося про те, що реакція Росії "буде сильною", однак позиція Угорщини з цього питання "буде взята до уваги".

Орбан також вкотре наголосив, що Угорщина виступає проти використання заморожених російських активів, адже вважає такий крок черговим етапом "ескалації".

На своїй сторінці у соцмережі Х угорський прем'єр опублікував допис, у якому він заявив, що ЄС "позбавив Угорщину її прав" і порушив принцип "лояльної співпраці" під час обговорення санкцій. Політик додав, що більше не вважає цей принцип обов’язковим для своєї країни.

Яка зараз ситуація з російськими активами?