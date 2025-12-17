Орбан надіслав листа Путіну щодо російських активів: що відповів диктатор
- Віктор Орбан надіслав листа Володимиру Путіну, запитуючи про реакцію Росії на можливе використання ЄС заморожених російських активів для України.
- Орбан підкреслив, що Угорщина проти цього рішення, вважаючи його ескалаційним, і заявив, що ЄС порушив принцип "лояльної співпраці".
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що звертався з листом до очільника Кремля Володимира Путіна щодо можливої реакції Москви на рішення Євросоюзу використовувати заморожені російські активи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mandiner.
Навіщо Орбан звертався до Путіна?
Віктор Орбан розповів, що у листі до Путіна він запитав, як саме Росія відреагує, якщо ЄС ухвалить рішення спрямувати заморожені російські кошти на так звану "репараційну позику" для України.
Згодом політик отримав відповідь від російського диктатора. У листі йшлося про те, що реакція Росії "буде сильною", однак позиція Угорщини з цього питання "буде взята до уваги".
Орбан також вкотре наголосив, що Угорщина виступає проти використання заморожених російських активів, адже вважає такий крок черговим етапом "ескалації".
На своїй сторінці у соцмережі Х угорський прем'єр опублікував допис, у якому він заявив, що ЄС "позбавив Угорщину її прав" і порушив принцип "лояльної співпраці" під час обговорення санкцій. Політик додав, що більше не вважає цей принцип обов’язковим для своєї країни.
Яка зараз ситуація з російськими активами?
12 грудня Європейський Союз погодився заморозити активи російського центрального банку, які зберігаються в ЄС, на невизначений строк. Цей крок усуває ризик того, що Угорщина чи Словаччина можуть раптово заблокувати продовження, змусивши ЄС повернути кошти Росії.
До того ж безстрокове замороження активів має допомогти переконати Бельгію підтримати план ЄС використати заморожені російські кошти для надання Україні кредиту обсягом до 165 мільярдів євро.
Наразі Бельгія хоче отримати додаткові гарантії від ЄС для використання російських заморожених активів. Влада країни заявляє, що будь-які спроби спростувати їхні занепокоєння будуть безглуздими, а кошти з депозитарію Euroclear просто не будуть вивільнені.