Кремль хотів підкупити цим Трампа: політолог сказав, який вагомий інструмент вибили з рук Путіна

Європейський Союз нещодавно ухвалив важливе рішення, яке руйнує плани Кремля щодо взаємодії зі Сполученими Штатами. Все стосується заморожених активів Росії на Заході.

Про це 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук, зауваживши, що ЄС нещодавно ухвалив рішення про безстрокове блокування російських активів. Раніше їх потрібно було одноголосно поновлювати кожні 6 місяців. Та ж Угорщина неодноразово погрожувала блокувати це рішення. Але тепер це в минулому.

Які Росія мала плани на ці заморожені активи?

Як наголосив Олещук, рішення ЄС не означає, що активи передадуть Україні. Та й загалом зараз немає конкретики, чи зможе наша держава скористатися цими коштами. Однак це рішення зменшує поле для маневрів, яким користувався Путін та його посіпаки.

Росіяни фактично використовували ці гроші як потенційний хабар для Трампа. Логіка була десь така: домовитися про прийнятне для Росії перемир'я, а США отримають більшу частину цих грошей. Росіяни, мабуть, не розраховують на ці гроші. Але якщо вони ще й зможуть підкупити ними владу США, то це буде шикарний для них варіант. І фактично адміністрація Трампа останні місяці просуває інтереси Росії,

– сказав Олещук.

Відтепер росіянам буде важче розраховувати на ці активи. Але поки що є проблеми з їх передачею для України. Бельгія, ймовірно, під впливом США розганяє думку, що Росія може засудити їх за використання цих активів.

Зверніть увагу! ЗМІ вже писали, що США тиснуть на Європу через заморожені російські активи. Вони хочуть фактично скористатися цими грошима.

Європейські юристи пояснили, що Росія не матиме такої можливості. І причина тут досить проста і навіть в чомусь кумедна.

Немає юрисдикції, в рамках якої Росія зможе це зробити. Росія сама вийшла з усіх структур, де можна було б таке розглядати. Куди вона звернеться? В Московський суд? Тому цей аргумент про суд вигаданий,

– зазначив Олещук.

Заморожені російські активи: коротко