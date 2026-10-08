"Не допоможе": у Кремлі відповіли, чи піде Путін на замороження бойових дій в Україні

У Кремлі категорично відкинули можливість призупинення бойових дій в Україні та заявили про неефективність будь-якого сценарію замороження конфлікту. У Росії наполягають на виконанні своїх вимог і відмовляються від пропозицій провести переговори на нейтральній території.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков для пропагандистських ЗМІ.

Що кажуть у Москві про припинення вогню?

За словами Пєскова, будь-яке тимчасове припинення вогню Москва вважає неефективним інструментом для врегулювання. На думку російської сторони, будь-які рішення мають містити довгострокові гарантії безпеки для майбутніх поколінь.

Речник Кремля також стверджує, що наразі реальних передумов для виходу на мирні домовленості не простежується. Водночас у російському керівництві вирішили висловити вдячність Індії за її прагнення долучитися до переговорного процесу.

Попри відсутність поступок з боку Росії, українська сторона регулярно закликає зупинити бойові дії. Президент України Володимир Зеленський фактично щодня пропонує припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.

Проте команда Володимира Путіна щоразу відкидає ці ініціативи, підтверджуючи наміри продовжувати війну проти України до досягнення цілей так званої спеціальної військової операції. Російський диктатор також категорично не погоджується на проведення двосторонніх контактів на нейтральній території.

Тимчасове замороження українського конфлікту не допоможе, рішення має бути розраховане на майбутні покоління та гарантоване,

– заявив Пєсков.

Окрім цього, керівництво країни-агресорки наполягає, щоб український президент для проведення зустрічі прилетів виключно до Москви, відкидаючи будь-які інші міжнародні майданчики.

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Ситуація довкола мирних ініціатив та позиція України

Як уже повідомлялося на нашому сайті, очільник Кремля раніше коментував мирний план США визнавши наявність складних компромісів для Москви. Водночас Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не прогинатиметься під Путіна й не погоджуватиметься на здачу національних інтересів.

Раніше ми розповідали про те, що у Путіна заговорили про перемир'я в Чорному морі, однак Москва так і не надала конкретики щодо пропозицій Туреччини та ООН.