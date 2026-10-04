У такий спосіб Володимир Зеленський відреагував на заклики окремих нардепів до переговорів з Росією, передає 24 Канал.

Чому не можна йти на умови Росії?

Як би нам складно не було, не можна прогинатися під Путіна і під Росію, тому що Україну зламають,

– сказав Зеленський журналістам у неділю.

Він також зазначив, що заклики окремих народних депутатів до переговорів із Росією не впливають на переговорний процес.

Тому, за словами президента, українцям не варто через це хвилюватися.

Зеленський наголосив, що поняття єдності передбачає відповідальність, зокрема для народних депутатів.

Він підкреслив, що обрані представники влади мають діяти в інтересах України та не можуть погоджуватися на здачу її інтересів.

Водночас президент закликав не сіяти паніку, оскільки Україна і без того стикається з численними викликами.

На його думку, створення хаосу якраз відповідає цілям Росії.

Раніше, 2 жовтня, народний депутат Олексій Гончаренко закликав розпочати поетапні переговори з Росією. Спершу, на думку депутата, треба домовитися про припинення ударів по українських портах, підприємствах, школах, лікарнях, житлових будинках і мостах.

Гончаренко допустив можливість часткового послаблення санкцій проти Росії в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування судноплавства в Чорному морі та звуження бойових дій.

Після цього, на його думку, сторони могли б перейти до складніших питань, зокрема щодо Донбасу та нейтрального статусу України. Гончаренко також заявив, що Київ має шукати спосіб зупинити війну.

Росія намагається зірвати мирні переговори

Президент Зеленський вважає, що Путін навмисно підвищує рівень ескалації, щоб Україна відповідала на удари. У такий спосіб російський лідер хоче створити привід для подальшого загострення ситуації та посилити свої позиції перед контактами зі США.

Водночас Україна продовжує дотримуватися своєї стратегії: посилювати протиповітряну оборону, знищувати російські цілі та паралельно працювати над дипломатичним врегулюванням.

Президент додав, що українська та американська сторони постійно підтримують контакт.

За його словами, спецпредставник США Стів Віткофф повідомив про бажання якнайшвидше організувати нові зустрічі.

Зеленський наголосив, що для результативних переговорів важливо, аби до них була готова не лише Україна, а й Росія.